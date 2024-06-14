МЮ потратит 50 млн. фунтов на обновление базы в Каррингтоне

"Манчестер Юнайтед" объявил о начале процесса модернизации своей тренировочной базы в Каррингтоне стоимостью 50 миллионов фунтов.

Как и стадион "Олд Траффорд", открытая в 2000 году база "Юнайтед" в Каррингтоне давно нуждается в обновлении — об этом, например, говорил еще Криштиану Роналду, когда вернулся в клуб.



По обоим вопросам дело сдвинулось с мертвой точки после того, как сэр Джим Рэтклифф приобрел 27.7% акций "Юнайтед". И если для перестройки стадиона потребуется больше времени, то реконструкция базы стартует уже на следующей неделе.



В своем официальном заявлении "Юнайтед" обещает отремонтировать все части здания и создать объект "мирового класса", где игроки и персонал смогут трудиться наиболее эффективным образом.



Проектом реконструкции базы в Каррингтоне занималось архитектурное бюро Foster + Partners, в портфолио которого значатся обновленный "Уэмбли" и принимавший матчи ЧМ-2022 катарский стадион "Лусаил".











