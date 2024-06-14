Уолкер назначен вице-капитаном сборной Англии

Кайл Уолкер Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер был назван вице-капитаном сборной Англии в преддверии Евро-2024.

В минувшем сезоне 34-летний Уолкер в качестве капитана привел "Сити" к рекордному четвертому титулу Премьер-Лиги подряд.

Из 26 игроков в заявке англичан на Евро-2024 только Харри Кейн, капитан, сыграл за сборную больше матчей (91), чем Уолкер (83).

Прежде заместителем Харри Кейна был полузащитник Джордан Хендерсон, но тот не принимает участия в турнире в Германии. Поэтому вакантную роль на себя примерил Уолкер, сообщает The Independent.


Метки Евро-2024, Манчестер Сити, сборная Англии, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2024 19:00

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