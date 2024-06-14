"Юнайтед" предложил 45 млн. фунтов за Брантуэйта
"Манчестер Юнайтед" сделал стартовое предложение о покупке защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.
Накануне вечером появилась информация, что "Юнайтед" уже договорился с представителями Брантуэйта об условиях личного контракта.
А сейчас, сообщает Daily Mail, "Юнайтед" приступил к согласованию компенсации за 21-летнего англичанина, предложив "Эвертону" 45 миллионов фунтов.
Стартовое предложение "Юнайтед" и близко не дотягивает до ожиданий "Эвертона", который, по слухам, оценивает Брантуэйта в 70-80 млн. фунтов.
Брантуэйт — не единственный рассматриваемый "Юнайтед" вариант по укреплению центра обороны. На радаре у "красных дьяволов" также находятся Лени Йоро из "Лилля", Жан-Клер Тодибо из "Ниццы" и Маттейс Де Лигт из "Баварии".
14.06.2024 18:00
Просмотров: 170
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: