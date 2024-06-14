"Юнайтед" предложил 45 млн. фунтов за Брантуэйта

Джаррад Брантуэйт "Манчестер Юнайтед" сделал стартовое предложение о покупке защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.

Накануне вечером появилась информация, что "Юнайтед" уже договорился с представителями Брантуэйта об условиях личного контракта.

А сейчас, сообщает Daily Mail, "Юнайтед" приступил к согласованию компенсации за 21-летнего англичанина, предложив "Эвертону" 45 миллионов фунтов.

Стартовое предложение "Юнайтед" и близко не дотягивает до ожиданий "Эвертона", который, по слухам, оценивает Брантуэйта в 70-80 млн. фунтов.

Брантуэйт — не единственный рассматриваемый "Юнайтед" вариант по укреплению центра обороны. На радаре у "красных дьяволов" также находятся Лени Йоро из "Лилля", Жан-Клер Тодибо из "Ниццы" и Маттейс Де Лигт из "Баварии".


Метки Брантуэйт, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2024 18:00

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