"Юнайтед" предложил 45 млн. фунтов за Брантуэйта

"Манчестер Юнайтед" сделал стартовое предложение о покупке защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.

Накануне вечером появилась информация, что "Юнайтед" уже договорился с представителями Брантуэйта об условиях личного контракта.



А сейчас, сообщает Daily Mail, "Юнайтед" приступил к согласованию компенсации за 21-летнего англичанина, предложив "Эвертону" 45 миллионов фунтов.



Стартовое предложение "Юнайтед" и близко не дотягивает до ожиданий "Эвертона", который, по слухам, оценивает Брантуэйта в 70-80 млн. фунтов.



Брантуэйт — не единственный рассматриваемый "Юнайтед" вариант по укреплению центра обороны. На радаре у "красных дьяволов" также находятся Лени Йоро из "Лилля", Жан-Клер Тодибо из "Ниццы" и Маттейс Де Лигт из "Баварии".