"Челси" обсуждает условия контракта с Дураном
"Астон Вилла" разрешила "Челси" обсудить условия личного контракта с нападающим Джоном Дураном.
По информации The Telegraph, "Вилла" и "Челси" находятся в активном контакте. При этом "синие" получили зеленый свет на переговоры с Дураном, а "вилланы" — не только с полузащитником Конором Галлахером, но и защитником Яном Матсеном.
При этом у "Виллы" и "Челси" уже есть предварительная договоренность по стоимости 20-летнего Дурана в размере около 40 миллионов фунтов, но некоторые детали все еще нужно согласовать.
Что касается упомянутого Матсена, который вторую половину минувшего сезона провел в дортмундской "Боруссии" на правах аренды, то его контракт предусматривает отступные в 35 млн. фунтов.
Продажи Матсена и Галлахера позволили бы "Челси" не только отбить покупку Дурана, но и помогли бы "синим" приобрести вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе, доступного за 60 млн. фунтов.
14.06.2024 17:00
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Зачем он нужен не поиму... Надеюсь что выдумка журналистов.
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