Коулмен заключил с "Эвертоном" новый контракт на сезон 2024/25

Капитан "Эвертона" Шеймус Коулмен заключил с мерсисайдским клубом новый однолетний контракт.

Коулмен выступает за "Эвертон" после своего перехода из "Слайго Роверс" за 60,000 фунтов в январе 2009.



Шеймус уже является рекордсменом "Эвертона" по количеству сыгранных в Премьер-Лиге матчей (364), а всего на счету 35-летнего защитника 422 поединка за "ирисок", что является 13-м лучшим результатом в истории.



В 2019 году Коулмен был назначен капитаном "Эвертона". С тех пор Шеймус 133 раза примерял капитанскую повязку.



Добавим, следующий сезон, на который ирландец продлил свое пребывание в клубе, станет последним для "Эвертона" на "Гудисон Парк". Затем "ириски" переедут на новый стадион.