Мерсон: "Эзе может стать звездой сборной Англии на Евро-2024"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что вингер "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе может стать звездой сборной Англии на Евро-2024.

Своей отличной игрой за "Пэлас" в минувшем сезоне 25-летний Эзе заслужил место в заявке сборной Англии на Евро-2024.



На счету Эзе считанное количество матчей за национальную команду, однако Мерсон видит в Эберечи джокера англичан.



"Впереди у Англии так много вариантов игры. Проблемой для Саутгейта будет сделать правильные выборы. Если он сделает их правильно, Англию будет сложно остановить".



"Сложно составить переднюю линию. Сака никогда не подводит свою сборную, когда играет. Эзе просто проскальзывает мимо соперников и внушает им страх".



"На больших турнирах тебе всегда нужен игрок, который берется из ниоткуда и становится звездой. Мы наблюдали это годами на Чемпионатах Мира и Европы".



"На мой взгляд, Эзе может быть таким игроком".



"Но Саутгейт должен найти решение, чтобы его ключевые атакующие игроки получали мяч. Нет смысла играть эти матчи, если Стоунс и Гехи касаются мяча чаще, чем игроки вроде Фодена, Сака, Эзе, Палмера или Беллингема".



"Англия должна найти решения, чтобы доставлять мяч до этих игроков. Надеюсь, они сделают это, потому что я правда верю, что они могут выиграть Евро", — сообщил Мерсон Sky Sports.