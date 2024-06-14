Галлахер рассказал, что был отвергнут сборной Шотландии

Полузащитник "Челси" и сборной Англии Конор Галлахер признался, что в свое время оказался недостаточно хорош для сборной Шотландии.

В данный момент 24-летний Галлахер вместе со сборной Англии готовится к старту на Евро-2024, куда Конору удалось отправиться после хорошего сезона за свой клуб.



Однако Галлахер не всегда связывал свою международную карьеру с Англией — Конор пытался получить вызов в сборную Шотландии на юношеском уровне.



"По линии отца у меня ирландские корни, а отец моей мамы — шотландец. Когда мне было 15 или 16, я был недостаточно хорош, чтобы играть за юношескую сборную Англии, поэтому я подумал, что попробую тренироваться со сборной Шотландии и посмотрю, каково это, но для них я тоже оказался недостаточно хорош".



"Мне пришлось потрудиться, чтобы попасть в сборную Англии на юношеском уровне, и мне повезло, что я закрепился там", — цитирует Галлахера The Guardian.