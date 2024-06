Светская хроника за пятницу

"Эвертон" требует минимум 80 миллионов фунтов за Джаррада Брантуэйта. "Аль-Наср" готов сделать Виргила Ван Дейка самым высокооплачиваемым защитником в мире. "Арсенал" не будет переплачивать за Виктора Дьекереша. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Эвертон" потребовал от "Манчестер Юнайтед" минимум 80 миллионов фунтов за защитника Джаррада Брантуэйта. (BBC)



"Юнайтед" обдумывает покупку защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо. (Daily Mail)



"Милан" и "Ювентус" готовы составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее. (The Telegraph)



Саудовский "Аль-Наср" встретился с представителями Виргила Ван Дейка во вторник и выразил готовность сделать капитана "Ливерпуля" самым высокооплачиваемым защитником в мире. (Marca)



"Челси" готов включить кого-нибудь из своих игроков в сделку по приобретению вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе стоимостью 60 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Астон Вилла" хочет 40 млн. фунтов за нападающего Джона Дурана, переговоры о покупке которого ведет "Челси". (The Times)



Будущее голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона остается в подвешенном состоянии. (Sky Sport Germany)



"Арсенал" установил контакт с нападающим "Наполи" Виктором Осимхеном после решения Беньямина Шешко остаться в "РБ Лейпциг". (Il Roma)



"Ювентус" готовит предложение о покупке защитника "Арсенала" Якуба Кивера. (Daily Mirror)



"Арсенал" отказывается переплачивать за нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша. (The Sun)



Полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья абсолютно оптимистичен насчет перехода в "Баварию", несмотря на два отклоненных "дачниками" предложения. (Sky Sport Germany)



"Вест Хэм", "Астон Вилла", "Тоттенхэм" и "Эвертон" хотят нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма. (Daily Mail)



"Лидс", "Престон" и "Блэкберн" хотят арендовать защитника "Челси" Алфи Гилкриста. (Ben Jacobs)



"Ньюкасл" отпустит вингера Мигеля Альмирона этим летом, если получит хорошее предложение. (Fabrizio Romano)



Новый рулевой "Фенербахче" Жозе Моуриньо хочет купить полузащитника "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейбьерга.



"Вест Хэм" и "Лестер" встретились с представителями нападающего "Ювентуса" Матиаса Суле. (Tuttosport)



Другое



"Ньюкасл" отклонил предложение "Юнайтед" о компенсации в 3 млн. фунтов за спортивного директора Дэна Эшуорта. "Красные дьяволы" не готовы платить больше. (Daily Mirror)



Бывший наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби подпишет с "Марселем" контракт на три года. (Fabrizio Romano)



В "Челси" ожидают, что Весле Фофана и Леви Колуилл станут парой основных центральных защитников в новом сезоне, а новичок Тосин Адарабиойо будет их страховать. (Ben Jacobs)



FA будет жаловаться в полицию, если игроков сборной Англии будут оскорблять в социальных сетях во время Евро-2024. (The Independent)



В возрасте 94 лет умер бывший защитник "Болтона" Томми Бэнкс. Он был старейшим из живых, кто играл за сборную Англии. (BBC)