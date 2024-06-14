Светская хроника за пятницу
"Эвертон" требует минимум 80 миллионов фунтов за Джаррада Брантуэйта. "Аль-Наср" готов сделать Виргила Ван Дейка самым высокооплачиваемым защитником в мире. "Арсенал" не будет переплачивать за Виктора Дьекереша. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
"Эвертон" потребовал от "Манчестер Юнайтед" минимум 80 миллионов фунтов за защитника Джаррада Брантуэйта. (BBC)
"Юнайтед" обдумывает покупку защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо. (Daily Mail)
"Милан" и "Ювентус" готовы составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее. (The Telegraph)
Саудовский "Аль-Наср" встретился с представителями Виргила Ван Дейка во вторник и выразил готовность сделать капитана "Ливерпуля" самым высокооплачиваемым защитником в мире. (Marca)
"Челси" готов включить кого-нибудь из своих игроков в сделку по приобретению вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе стоимостью 60 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Астон Вилла" хочет 40 млн. фунтов за нападающего Джона Дурана, переговоры о покупке которого ведет "Челси". (The Times)
Будущее голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона остается в подвешенном состоянии. (Sky Sport Germany)
"Арсенал" установил контакт с нападающим "Наполи" Виктором Осимхеном после решения Беньямина Шешко остаться в "РБ Лейпциг". (Il Roma)
"Ювентус" готовит предложение о покупке защитника "Арсенала" Якуба Кивера. (Daily Mirror)
"Арсенал" отказывается переплачивать за нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша. (The Sun)
Полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья абсолютно оптимистичен насчет перехода в "Баварию", несмотря на два отклоненных "дачниками" предложения. (Sky Sport Germany)
"Вест Хэм", "Астон Вилла", "Тоттенхэм" и "Эвертон" хотят нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма. (Daily Mail)
"Лидс", "Престон" и "Блэкберн" хотят арендовать защитника "Челси" Алфи Гилкриста. (Ben Jacobs)
"Ньюкасл" отпустит вингера Мигеля Альмирона этим летом, если получит хорошее предложение. (Fabrizio Romano)
Новый рулевой "Фенербахче" Жозе Моуриньо хочет купить полузащитника "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейбьерга.
"Вест Хэм" и "Лестер" встретились с представителями нападающего "Ювентуса" Матиаса Суле. (Tuttosport)
Другое
"Ньюкасл" отклонил предложение "Юнайтед" о компенсации в 3 млн. фунтов за спортивного директора Дэна Эшуорта. "Красные дьяволы" не готовы платить больше. (Daily Mirror)
Бывший наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби подпишет с "Марселем" контракт на три года. (Fabrizio Romano)
В "Челси" ожидают, что Весле Фофана и Леви Колуилл станут парой основных центральных защитников в новом сезоне, а новичок Тосин Адарабиойо будет их страховать. (Ben Jacobs)
FA будет жаловаться в полицию, если игроков сборной Англии будут оскорблять в социальных сетях во время Евро-2024. (The Independent)
В возрасте 94 лет умер бывший защитник "Болтона" Томми Бэнкс. Он был старейшим из живых, кто играл за сборную Англии. (BBC)
14.06.2024 13:00
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Последние комментарии:
Почему символ сердца не похож на реальное сердце?
Предполагается, что древнегреческие философы могли быть первыми, кто связал сердце с эмоциями. Согласно заявлению голландского эксперта по нейрохирургии Пьера Винкена, раннее изображение классического сердца в форме привычного нам символа впервые возникло в трактате XIII столетия. Вероятно, оно было вдохновлено странными описаниями органа Аристотелем.
Иные источники предполагают, что классическое «сердечко» представляет собой лист вымершего в настоящее время вида гигантского фенхеля, называемого силфиум, который некогда произрастал вдоль североафриканского побережья и применялся гражданами Древней Греции и Рима в качестве контрацептива.
Использование современного символа ограничено метафорическим выражением идеи сердца как центра чувств, привязанности и любви, так что его сходство или различия с реальным органом вряд ли столь важны.
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судя по ебалу дно донное, 150 зп. Му клуб хуесосов
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Источник: http://fapl.ru/posts/108194/?c=1
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раз раз раз
суп - соевый пидаpaz
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13.06.2024 15:18 # удалить
burnley
Уважаемая администрация сайта ФАПЛ.РУ.
У вас каждый раз при открытии сайта, обновлении страницы, открытие вкладки с новостями, открытие всех комментариев появляется ОГРОМНЫЙ баннер PARI.RU закрывающий весь экран. Его очень раздражительно закрывать при этом на телефоне, поскольку крестик очень маленький и ты постоянно открываешь какие то левые страницы
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Источник: http://fapl.ru/posts/108175/?c=1#c7935580
После моего вчерашнего нытья баннер уже убрали. Неожиданно, если честно. Я думал из администрации ФАПЛ комменты уже никто не читает, если честно.
Но круто. Фаплом снова можно пользоваться без адблока
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Как узнать температуру воздуха по стрёкоту сверчка: простая формула
Этот метод предложил учёный и изобретатель Эймос Долбер, опубликовший в 1897 году статью под названием «Сверчок как термометр», в которой отметил, что скорость стрекотания этих животных зависит от окружающей температуры, и даже вывел очень простую формулу для её расчета.
Чтобы определить температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрёкотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Когда услышите стрёкот, включайте на телефоне секундомер и попробуйте проверить формулу!
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