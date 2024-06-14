"Пэлас" приобрел Чади Риада у "Барселоны"

"Кристал Пэлас" подтвердил приобретение центрального защитника "Барселоны" Чади Риада.

Риад заключил с "Пэлас" контракт до 2029 года и стал первым новичком "орлов" при Оливере Гласнере в качестве главного тренера.



BBC оценивает трансфер 20-летнего игрока сборной Марокко в 14 миллионов фунтов, включая 2 млн. фунтов в виде бонусов.



Риад родился в Испании от марокканских родителей и закончил знаменитую академию "Барселоны".



Риад совершил настоящий прорыв в своем развитии в минувшем сезоне, который он провел за "Реал Бетис" на правах аренды из "Барселоны", сыграв 30 матчей.



"Я очень рад присоединиться к "Кристал Пэлас". Я был заинтересован в переходе сюда из-за истории клуба и из-за лиги, в которой он играет. Мне рассказывали, как они играли в этом году, и я думаю, я идеально этому подхожу".



"Этот клуб обладает игроками высокого уровня, которые молоды, и я пришел сюда, чтобы следовать той же траектории и чтобы расти вместе", — сообщил Риад.