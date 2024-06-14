"Ньюкасл" хочет Мадуэке

Нони Мадуэке "Ньюкасл" заинтересован в приобретении вингера "Челси" Нони Мадуэке.

Только накануне стало известно, что "Ньюкасл" одним из первых сделал свой запрос насчет вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе, оцениваемого в 60 миллионов фунтов.

Однако на Олисе также претендуют "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", поэтому шансы "Ньюкасла" заполучить Майкла невысоки.

Как сообщает i Sport, альтернативным вариантом "Ньюкасла" по укреплению позиции правого вингера как раз и является Мадуэке, который присоединился к "Челси" в январе 2023, получив контракт на семь с половиной лет.

В минувшем сезоне 22-летний Мадуэке испытывал дефицит игровой практики, став жертвой успехов Коула Палмера, а если "Челси" удастся заполучить Олисе, то положение Нони может только усугубиться.

Добавим, в 23 матчах минувшего сезона Премьер-Лиги Мадуэке забил пять голов и отдал две результативные передачи.


Метки Мадуэке, Ньюкасл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. ravshan-sekas 14.06.2024 11:06 # ravshan-sekas
    74 миньони долари

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  2. chelsiukpro 14.06.2024 11:04 # chelsiukpro
    Пусть помечтают! Будущая звезда ЧЕЛСИ!

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