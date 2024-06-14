Мбаппе: "Салиба стал очень важным игроком для "Арсенала"

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе выступил с похвалой в адрес защитника "Арсенала" и своего партнера по сборной Франции Вильяма Салиба.

23-летний Салиба сыграл каждую минуту каждого матча "Арсенала" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, только на самом финише уступив титул "Манчестер Сити".



Своей игрой на клубном уровне Салиба заслужил место в заявке сборной Франции на Евро-2024, хотя в национальной команде Вильям пока не имеет твердого места в стартовом составе.



Тем не менее, Мбаппе восхищается прогрессом Салиба и верит, что со временем его друг утвердится основным игроком французской сборной.



"Я очень хорошо его знаю — со времен, когда он был очень, очень молод. Мы ходили в одну начальную школу в Бонди".



"Мы вместе играли в футбол на переменах. И хотя мы были в разных классах, он просился играть с нами".



"Мы разрешали, потому что он уже был крупным парнем! Затем мой папа тренировал его в клубе "Бонди". Я на три года старше его, поэтому я видел, как он рос. Я внимательно следил за его путем и его матчами".



"Меня очень радует, что он оказался в национальной команде, проделав путь из "Бонди" до сборной. Я пытался интегрировать его в коллектив как можно скорее".



"Я смотрю на его путь с чувством гордости старшего брата. Между нами нет никаких табу, и мы дразним друг друга. Например, я часто говорю ему, что он хочет быть главной звездой "Бондю", но этого никогда не случится!"



"В этом сезоне он стал очень важным игроком для "Арсенала", и он находится среди лучших центральных защитников в Премьер-Лиге".



"Он начинает получать минуты у нас. Ему нужно найти свое место у нас, и это в его руках. На мой взгляд, он обладает всеми качествами, чтобы со временем стать игроком стартового состава сборной", — цитирует Мбаппе talkSPORT.