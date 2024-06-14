Насчет покупки "Эвертона" поступило четвертое предложение

Британская инвестиционная фирма Vici Private Finance сделала предложение о покупке "Эвертона".

Как сообщает BBC, Vici начала переговоры о покупке "Эвертона" ранее в этом году, а сейчас сделала свое предложение хозяину "ирисок" Фархаду Мошири, на руках у которого теперь есть четыре "оффера".



Поддержку Vici оказывают два "западных миллиардера". Фирма предоставила финансовые гарантии на 1 миллиард фунтов, что позволяет надеяться на быстрое одобрение сделки, если оная будет заключена.



Консультантом Vici выступает бывший директор "Эвертона" Кит Харрис, который был принят в совет директоров мерсисайдского клуба в 2016 и пробыл там три года.



В свое время Харрис также консультировал Романа Абрамовича насчет покупки "Челси", Рэнди Лернера — насчет покупки "Астон Виллы", Шахида Хана — насчет покупки "Фулхэма".



Помимо Vici, свои предложения о покупке "Эвертона" выдвинули инвестиционная фирма MSP Sports Capital, местные бизнесмены Энди Белл с Джорджем Даунингом, а также консорциум, поддерживаемый королевской семьей Саудовской Аравии.