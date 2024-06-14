Галлахер думает о сборной Англии, а не о своем будущем

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер выразил благодарность бывшему главному тренеру "синих" Маурисио Почеттино и заявил, что не думает о своем будущем.

Большую часть минувшего сезона 24-летний Галлахер подменял Риса Джеймса в качестве капитана "Челси". Конор сыграл в 37 из 38 матчей "синих" в Премьер-Лиге, забив пять голов и отдав семь результативных передач.



Галлахер расстроен, что "Челси" решил расстаться с Почеттино, который так ему доверял, однако Конор отказывается обсуждать свое будущее, пока находится в расположении сборной Англии, готовясь к старту на Евро-2024.



"В этом сезоне я проделал большой путь. Почеттино сделал так много для меня. Мне было грустно — грустно из-за него и из-за тренерского штаба".



"Нужно отдать должное Почеттино за то, что он сделал для меня. Он наделил меня большой ответственностью и оказал большое доверие в "Челси", и благодаря этому я в том положении, чтобы сыграть более важную роль в сборной Англии на этом турнире".



"Прямо сейчас я — игрок "Челси", и я думаю лишь о сборной Англии и турнире. Это не так сложно. Я уехал в сборную Англии и не могу быть счастливее положением, в котором нахожусь".



"Я просто сосредоточен на сборной Англии. Прямо сейчас это самое важное для меня и для страны. Надеюсь, я смогу помогать команде больше на поле по ходу этого турнира", — цитирует Галлахера BBC.