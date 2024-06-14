"Ливерпуль" и МЮ активно работают над приобретением Йоро

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" активно работают над приобретением центрального защитника "Лилля" Лени Йоро.

Этим летом "Ливерпуль" попрощался с Жоэлем Матипом, а "Юнайтед" — с Рафаэлем Вараном, поэтому оба гранда Премьер-Лиги ставят перед собой цель укрепить центр обороны.



По информации The Athletic, на радаре у обоих английских клубов находится Йоро, который в свои 18 лет утвердился ключевым игроком "Лилля".



От контракта Йоро с "Лиллем" остается только 12 месяцев, поэтому Лени либо будет продан этим летом, либо уйдет через год свободным агентом.



Несмотря на то, что "Ливерпуль" и "Юнайтед" прикладывают большие усилия для согласования трансфера Йоро, фаворитом в борьбе за юного француза все же является "Реал".



Йоро лично присутствовал на "Уэмбли" 1 июня, когда "Реал" отпраздновал победу над дортмундской "Боруссией" в финале Лиги Чемпионов, присматриваясь к своей, возможно, будущей команде.



Правда, "Реал" не хочет переплачивать и предпочел бы подписать Йоро бесплатно через год. В этом может быть шанс для "Ливерпуля" и "Юнайтед", попытавшись заполучить Лени этим летом.