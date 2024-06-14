Дуглас Луис договорился с "Ювентусом"

Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис согласовал условия личного контракта с "Ювентусом".

Как известно, сложная ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей подталкивает "Виллу" к продаже Луиса, ключевого игрока команды Унаи Эмери.



По информации журналиста Фабрицио Романо, "Вилла" готова отпустить 26-летнего бразильца в Турин, получив взамен полузащитников Уэстона Маккенни с Самуэлем Айлинг-Джуниором и 20 миллионов евро (17 млн. фунтов).



При этом сам Луис уже полностью договорился с "Ювентусом". То же самое "Вилле" предстоит сделать с Маккенни и Айлинг-Джуниором, но Уэстону нравится вариант с переездом в Бирмингем.