"Брентфорд" понизил цену за Тоуни

"Брентфорд" понизил цену за Айвена Тоуни, но все равно не отпустит своего нападающего менее чем за 60 миллионов фунтов.

Серьезный интерес к Тоуни существовал еще в январе, когда Айвен как раз закончил отбывать многомесячную дисквалификацию за нарушение запрета на ставки.



Однако тогда "Брентфорд" просил за Тоуни 80 млн. фунтов, и никто из грандов Премьер-Лиги, запуганных возможными санкциями за нарушение правил финансового фейр-плей, не решился заплатить такую цену.



Сейчас у 28-летнего Тоуни остается только один год по контракту, и talkSPORT утверждает, что "Брентфорд" готов довольствоваться компенсацией в 60 млн. фунтов — но никак не меньше.



Интерес к Тоуни, который в данный момент готовится со сборной Англии на Евро-2024, сохраняет "Арсенал", который ищет новую цель среди нападающих после решения Беньямина Шешко остаться в "РБ Лейпциг".



Также Тоуни входит в шорт-лист "Юнайтед", который хочет купить проверенного бомбардира в помощь к молодому Расмусу Хейлунду. Ставят перед собой целью укрепить нападение этим летом и "Челси" с "Тоттенхэмом".



Сам Айвен уже подтвердил, что готов перейти в большой клуб этим летом.