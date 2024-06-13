"Брентфорд" понизил цену за Тоуни

Айвен Тоуни "Брентфорд" понизил цену за Айвена Тоуни, но все равно не отпустит своего нападающего менее чем за 60 миллионов фунтов.

Серьезный интерес к Тоуни существовал еще в январе, когда Айвен как раз закончил отбывать многомесячную дисквалификацию за нарушение запрета на ставки.

Однако тогда "Брентфорд" просил за Тоуни 80 млн. фунтов, и никто из грандов Премьер-Лиги, запуганных возможными санкциями за нарушение правил финансового фейр-плей, не решился заплатить такую цену.

Сейчас у 28-летнего Тоуни остается только один год по контракту, и talkSPORT утверждает, что "Брентфорд" готов довольствоваться компенсацией в 60 млн. фунтов — но никак не меньше.

Интерес к Тоуни, который в данный момент готовится со сборной Англии на Евро-2024, сохраняет "Арсенал", который ищет новую цель среди нападающих после решения Беньямина Шешко остаться в "РБ Лейпциг".

Также Тоуни входит в шорт-лист "Юнайтед", который хочет купить проверенного бомбардира в помощь к молодому Расмусу Хейлунду. Ставят перед собой целью укрепить нападение этим летом и "Челси" с "Тоттенхэмом".

Сам Айвен уже подтвердил, что готов перейти в большой клуб этим летом.


Метки Брентфорд, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2024 23:00

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 13.06.2024 23:25 # acceptodessa
    35 это потолок за этого престарелого нигера

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  2. hotride 13.06.2024 23:13 # hotride
    брайтон)))))))))))миХ@Йло в своем репертуаре)

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  3. suddenly 13.06.2024 23:12 # suddenly
    Хуя Брайтон торгует игроками других клубов.

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