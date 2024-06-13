Де Дзерби принесет "Брайтону" 5 млн. фунтов

Роберто Де Дзерби близок к назначению главным тренером "Марселя", что позволит "Брайтону" заработать около 5 миллионов фунтов.

В прошлом месяце, перед матчем заключительного тура Премьер-Лиги, "Брайтон" объявил, что Де Дзерби покинет клуб в конце сезона по обоюдному согласию сторон.



С тех пор Де Дзерби сватали в "Челси" и "Манчестер Юнайтед", но первые предпочли Роберто его соотечественника Энцо Мареску, а вторые решили оставить Эрика Тен Хага.



По информации talkSPORT, Де Дзерби все-таки вернется к работе — благодаря "Марселю", который минувший сезон завершил на восьмом месте во французской Лиге 1.



А поскольку Де Дзерби по-прежнему связан контрактом с "Брайтоном", "Марселю" придется выплатить компенсацию "чайкам". Она составит около 5 млн. фунтов — вдвое меньше, чем если бы Роберто до сих пор тренировал английский клуб.