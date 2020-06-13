"Юнайтед" следит за Де Лигтом

"Манчестер Юнайтед" внимательно наблюдает за ситуацией вокруг защитника "Баварии" Маттейса Де Лигта.

Ранее днем "Бавария" объявила о покупке защитника Хироки Ито из "Штутгарта", а также продолжает переговоры по Джонатану Та из "Байера".



Поэтому "Бавария" готова отпустить 24-летнего Де Лигта, если насчет того поступит подходящее предложение, сообщает Sky Sport Germany.



Однако в данный момент Де Лигт полностью сосредоточен на выступлении за сборную Голландии на Евро-2024 и со своим будущим, вероятно, определится уже после турнира в Германии.



Укрепление центра обороны является одним из приоритетов для "Юнайтед" на летнее трансферное окно, особенно после ухода Рафаэля Варана.