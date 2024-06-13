"Тоттенхэм" обдумывает покупку Абрахэма

Тэмми Абрахэм "Тоттенхэм" задумался о приобретении Тэмми Абрахэма из "Ромы" после снижения цены за английского нападающего.

В минувшем сезоне Серии А 26-летний Абрахэм отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе и забил единственный гол. Проявить себя лучше Тэмми помешали травмы.

Теперь "Рома" хочет избавить свою зарплатную ведомость от Абрахэма и готова отпустить воспитанника "Челси" всего за 26 миллионов фунтов, утверждает talkSPORT в эксклюзивном материале.

Возможностью вернуть Абрахэма на родину заинтересовала "Тоттенхэм", который как раз находится в поисках нового 9-го номера и также делал запросы насчет Доминика Соланке из "Борнмута".

Однако "Тоттенхэм" — не единственный претендент на Абрахэма, за которым также следят "Астон Вилла" и "Эвертон". За бирмингемский клуб Тэмми уже поиграл в сезоне 2018/19 на правах аренды.


Метки Абрахэм, Рома, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 306

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ohrannik 13.06.2024 20:46 # ohrannik
    Наш слоняра.

    (ответить)

  2. f1111drhfegg 13.06.2024 20:30 # f1111drhfegg
    Ну что за муdобляdская реклама?!!!!!!

    (ответить)

  3. makeewadim 13.06.2024 20:19 # makeewadim
    26млн наверное будет норм

    (ответить)

  4. suddenly 13.06.2024 20:10 # suddenly
    С Ришарлисоном будут Биба и Боба.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: