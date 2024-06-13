"Тоттенхэм" обдумывает покупку Абрахэма
"Тоттенхэм" задумался о приобретении Тэмми Абрахэма из "Ромы" после снижения цены за английского нападающего.
В минувшем сезоне Серии А 26-летний Абрахэм отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе и забил единственный гол. Проявить себя лучше Тэмми помешали травмы.
Теперь "Рома" хочет избавить свою зарплатную ведомость от Абрахэма и готова отпустить воспитанника "Челси" всего за 26 миллионов фунтов, утверждает talkSPORT в эксклюзивном материале.
Возможностью вернуть Абрахэма на родину заинтересовала "Тоттенхэм", который как раз находится в поисках нового 9-го номера и также делал запросы насчет Доминика Соланке из "Борнмута".
Однако "Тоттенхэм" — не единственный претендент на Абрахэма, за которым также следят "Астон Вилла" и "Эвертон". За бирмингемский клуб Тэмми уже поиграл в сезоне 2018/19 на правах аренды.
13.06.2024 20:00
Просмотров: 306
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Наш слоняра.
(ответить)
Ну что за муdобляdская реклама?!!!!!!
(ответить)
26млн наверное будет норм
(ответить)
С Ришарлисоном будут Биба и Боба.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий