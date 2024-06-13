"Тоттенхэм" обдумывает покупку Абрахэма

"Тоттенхэм" задумался о приобретении Тэмми Абрахэма из "Ромы" после снижения цены за английского нападающего.

В минувшем сезоне Серии А 26-летний Абрахэм отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе и забил единственный гол. Проявить себя лучше Тэмми помешали травмы.



Теперь "Рома" хочет избавить свою зарплатную ведомость от Абрахэма и готова отпустить воспитанника "Челси" всего за 26 миллионов фунтов, утверждает talkSPORT в эксклюзивном материале.



Возможностью вернуть Абрахэма на родину заинтересовала "Тоттенхэм", который как раз находится в поисках нового 9-го номера и также делал запросы насчет Доминика Соланке из "Борнмута".



Однако "Тоттенхэм" — не единственный претендент на Абрахэма, за которым также следят "Астон Вилла" и "Эвертон". За бирмингемский клуб Тэмми уже поиграл в сезоне 2018/19 на правах аренды.