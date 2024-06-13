"Челси" обратился насчет Олисе — вслед за "Ньюкаслом" и "Баварией"

"Челси", "Ньюкасл" и "Бавария" обратились к "Кристал Пэлас" насчет приобретения вингера Майкла Олисе.

По информации The Athletic, контакт между "Челси" и "Пэлас" случился в среду. "Синие" попросили разрешения переговорить с представителями Олисе насчет условий личного контракта.



Немногим ранее свои запросы насчет Олисе сделали "Ньюкасл" и "Бавария". А "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" сохраняют серьезный интерес к 22-летнему французу.



"Челси" был близок к приобретению Олисе еще прошлым летом, но в итоге Майкл предпочел остаться на "Селхерст Парк" и даже заключил с "Пэлас" новый четырехлетний контракт.



Этот новый контракт Олисе предусматривает отступные в 60 миллионов фунтов, и "Челси", как утверждает источник, готов выплатить указанную сумму.



Олисе был одним из лучших игроков "Пэлас" в минувшем сезоне, половину которого он пропустил из-за проблем с задней поверхностью бедра. Майкл забил 10 голов и отдал шесть результативных передач при всего 14 выходах в старте в рамках Премьер-Лиги.