"Ньюкасл" подписал Ллойда Келли

"Ньюкасл" объявил о переходе в клуб свободным агентом защитника "Борнмута" Ллойда Келли.

Келли официально присоединится к "Ньюкаслу" 1 июля, когда истечет его контракт с "Борнмутом". Ллойд заключил с "сороками" пятилетнее соглашение и взял 25-й игровой номер.



На "Сент-Джеймс Парк" 25-летний англичанин воссоединится с главным тренером Эдди Хау, который в 2019 году и приобрел его в "Борнмут" из "Бристоль Сити" за 13 миллионов фунтов.



Келли, способный сыграть центрального или левого защитника, становится первым новичком "Ньюкасла" этим летом и достается "сорокам" бесплатно, что немаловажно в свете правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



В минувшем сезоне Келли сыграл 23 матча за "Борнмут" в Премьер-Лиге, финишировав с "вишенками" на 12-й позиции.



"Перейти сюда не было сложным решением для меня. Прежде поработав с боссом, я знаю, чего он хочет от своих игроков и как он хочет играть. Думаю, это просто имеет смысл, учитывая то, что я могу дать. Мне не терпится начать", — сообщил Келли.



