Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс возобновил тренировки со сборной Англии после болезни.

Стоунс, сыгравший все 90 минут матча только однажды за два последних месяца, пропустил тренировку англичан во вторник из-за плохого самочувствия.



Джон был изолирован в своем номере, дабы избежать распространения болезни. 30-летнему защитнику был прописан постельный режим.



Однако уже сегодня Стоунс, на счету которого 72 матча за английскую сборную, почувствовал себя гораздо лучше и смог вернуться в общую группу, сообщает BBC.



Таким образом, англичане в полном составе продолжают подготовку к стартовому для себя матчу на Евро-2024 против Сербии в ближайшее воскресенье.