Стоунс возобновил тренировки со сборной Англии
Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс возобновил тренировки со сборной Англии после болезни.
Стоунс, сыгравший все 90 минут матча только однажды за два последних месяца, пропустил тренировку англичан во вторник из-за плохого самочувствия.
Джон был изолирован в своем номере, дабы избежать распространения болезни. 30-летнему защитнику был прописан постельный режим.
Однако уже сегодня Стоунс, на счету которого 72 матча за английскую сборную, почувствовал себя гораздо лучше и смог вернуться в общую группу, сообщает BBC.
Таким образом, англичане в полном составе продолжают подготовку к стартовому для себя матчу на Евро-2024 против Сербии в ближайшее воскресенье.
13.06.2024 17:00
Просмотров: 95
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: