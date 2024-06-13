"Вест Хэм" приобрел Луиса Гильерме

"Вест Хэм" объявил о приобретении вингера "Палмейраса" Луиса Гильерме за 25.5 млн. фунтов.

Подписав контракт на пять лет, Гильерме стал первым приобретением "Вест Хэма" при новом главном тренере в лице Хулена Лопетеги.



Гильерме считается одним из ярчайших талантов в южноамериканском футболе, к своим 18 годам сыграв 40 матчей за первую команду "Палмейраса".



Гильерме успел завоевать титул бразильской Серии А, сыграть за "Палмейрас" в Кубке Либертадорес, а также примерить футболку юношеской сборной Бразилии U-20.



"Я уже поговорил с главным тренером. Он показал мне свой проект, и я верю, что многому научусь у него. Он тренировал сборную Испании и большие клубы".



"Премьер-Лига — лучшая лига в мире. Я верю, что значительно прибавлю здесь, работая со всем персоналом "Вест Хэма".



"Я следил за английским футболом, когда рос. Видеть это, а теперь оказаться и иметь возможность играть здесь — это невероятное ощущение".



"У меня была эта мечта с 11 лет, и теперь это стало реальностью. Я очень рад этому и благодарен "Вест Хэму". Давайте сделаем это!" — сообщил Гильерме.