Тоуни готов к "большому переходу"

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни заявил, что готов совершить "большой переход" в своей карьере.

Пропустив первую половину минувшего сезона из-за дисквалификации, 28-летний Тоуни все равно сыграл важную роль в продлении "Брентфордом" прописки в Премьер-Лиге.



Своей игрой за "Брентфорд" Тоуни заслужил место в заявке сборной Англии на Евро-2024, и именно на этом Айвен сейчас сосредоточен.



Однако после возвращения с турнира в Германии Тоуни будет готов заняться своим будущим. У Айвена остается только один год по контракту, что делает его продажу весьма вероятной.



"Я — игрок "Брентфорда". У меня остается еще год (по контракту). Сейчас мой основной фокус — на турнире. Но после я вернусь в "Брентфорд" и все еще буду игроком "Брентфорда".



"Приятно, когда тебя сватают в другие клубы. Но я уже имел с этим дело в прошлом. Ничего не решено, пока не решено".



"Разумеется, если мне суждено совершить большой переход, я к этому готов. Но я должен сохранять фокус, играя в свою лучшую игру и не позволяя другим вещам и постороннему шуму нарушить мою концентрацию", — сообщил Тоуни talkSPORT.