Роль Тен Хага в "Юнайтед" изменится

Эрик Тен Хаг останется на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед", однако его роль изменится.

На текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" решил оставить Тен Хага и сразу же начать переговоры с Эриком о продлении его рассчитанного до следующего лета контракта.



И хотя Тен Хаг выразил желание продолжить свою работу и согласился обсудить продление сотрудничества, с некоторыми изменениями Эрику придется смириться.



Как сообщают Daily Mirror, The Independent и ряд других изданий, новое руководство "Юнайтед" во главе с сэром Джимом Рэтклиффом собирается превратить Тен Хага из "менеджера" в "главного тренера".



В данный момент Рэтклифф создает новую структуру управления клубом, и роль главного тренера в ней будет очень ограниченной.



Главный тренер уже не будет оказывать существенного влияния на трансферную политику, которую "Юнайтед" собирается ориентировать на приглашение игроков не старше 24 лет.



Тен Хаг уже не сможет совершать приобретения вроде трансфера полузащитника Каземиро из "Реала" за 70 миллионов фунтов летом 2022, а также не будет активно участвовать в переговорах с потенциальным новичками и с имеющимися игроками при продлении контрактов.



Тен Хагу придется сосредоточиться на тренерской работе и игре в стиле, который будет определять технический директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс.



Впрочем, Тен Хагу не привыкать к подобной структуре. Эрик имел с ней дело в "Аяксе", где и сколотил свою репутацию.