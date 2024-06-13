Мерсон: "Саутгейту нужно выиграть Евро-2024"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обязан выиграть Евро-2024.

Англия считается одним из основных фаворитов стартующего в пятницу Чемпионата Европы в Германии.



Мерсон восхищается составом команды Саутгейта, а также отмечает, что такое изобилие звезд у англичан совпало с некоторой слабостью других привычных фаворитов.



"Всю свою жизнь я искренне думал, что Англия никогда не выиграет большой турнир, но я смотрю на выбранный Гаретом Саутгейтом состав и на оставленных за бортом игроков и думаю, что, если мы не выиграем на сей раз, то уже не выиграем никогда".



"Это лучшая возможность для Англии за столь долгое время".



"Я знаю, что в прежние времена у нас были невероятные команды и игроки, но в футболе для всего нужен правильный момент времени".



"Если вы сейчас посмотрите на некоторые другие сборные вроде Испании, Италии и Германии, то они не наполнены игроками мирового уровня".



"Мы обладаем одним из лучших нападающих в мире в лице Харри Кейна, мы обладаем Филом Фоденом, который является одним из лучших игроков в мире вне всяких сомнений. Джуд Беллингем — один из лучших в мире. Деклан Райс — один из лучших на своей позиции. Я даже осмелюсь сказать, что Кайл Уолкер — один из лучших правых защитников в мире".



"Мы обладаем игроками, которые являются одними из лучших в мире на своих позициях".



"Саутгейту нужно выиграть этот турнир. Не нужно строить планы на следующий Чемпионат Мира или вроде того — ему нужно привезти этот трофей домой", — сообщил Мерсон Sky Sports.