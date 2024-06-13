Мерсон: "Саутгейту нужно выиграть Евро-2024"

Гарет Саутгейт Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обязан выиграть Евро-2024.

Англия считается одним из основных фаворитов стартующего в пятницу Чемпионата Европы в Германии.

Мерсон восхищается составом команды Саутгейта, а также отмечает, что такое изобилие звезд у англичан совпало с некоторой слабостью других привычных фаворитов.

"Всю свою жизнь я искренне думал, что Англия никогда не выиграет большой турнир, но я смотрю на выбранный Гаретом Саутгейтом состав и на оставленных за бортом игроков и думаю, что, если мы не выиграем на сей раз, то уже не выиграем никогда".

"Это лучшая возможность для Англии за столь долгое время".

"Я знаю, что в прежние времена у нас были невероятные команды и игроки, но в футболе для всего нужен правильный момент времени".

"Если вы сейчас посмотрите на некоторые другие сборные вроде Испании, Италии и Германии, то они не наполнены игроками мирового уровня".

"Мы обладаем одним из лучших нападающих в мире в лице Харри Кейна, мы обладаем Филом Фоденом, который является одним из лучших игроков в мире вне всяких сомнений. Джуд Беллингем — один из лучших в мире. Деклан Райс — один из лучших на своей позиции. Я даже осмелюсь сказать, что Кайл Уолкер — один из лучших правых защитников в мире".

"Мы обладаем игроками, которые являются одними из лучших в мире на своих позициях".

"Саутгейту нужно выиграть этот турнир. Не нужно строить планы на следующий Чемпионат Мира или вроде того — ему нужно привезти этот трофей домой", — сообщил Мерсон Sky Sports.


Метки Евро-2024, Мерсон, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2024 12:00

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  1. quavo 13.06.2024 12:04 # quavo
    да бля на е6але у него все написано, такие не выигрывают

    (ответить)

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