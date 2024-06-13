"Реал" сделал запрос насчет Ромеро

"Реал" сделал запрос насчет приобретения центрального защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро.

В очередной раз выиграв Лигу Чемпионов в минувшем сезоне, сейчас "Реал" находится в процессе омоложения состава. Команда Карло Анчелотти уже заручилась услугами Килиана Мбаппе и Эндрика.



"Реал" собирается обновить не только нападение, но и линию обороны, где капитану Начо уже 34 года. Его возможным преемником рассматривается 26-летний Ромеро.



По информации ESPN, "Реал" уже обратился насчет Ромеро, который выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Аталанты" летом 2021.



Ромеро является ключевым игроком "Тоттенхэма", приняв участие в 33 матчах Премьер-Лиги в минувшем сезоне, и "Реалу" придется крупно потратиться, чтобы заполучить Кристиана.



Добавим, основных успехов в своей карьере Ромеро добился со сборной Аргентины, с которой выиграл ЧМ-2022 в Катаре, а также Кубок Америки.