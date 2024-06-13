"Реал" сделал запрос насчет Ромеро

Кристиан Ромеро "Реал" сделал запрос насчет приобретения центрального защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро.

В очередной раз выиграв Лигу Чемпионов в минувшем сезоне, сейчас "Реал" находится в процессе омоложения состава. Команда Карло Анчелотти уже заручилась услугами Килиана Мбаппе и Эндрика.

"Реал" собирается обновить не только нападение, но и линию обороны, где капитану Начо уже 34 года. Его возможным преемником рассматривается 26-летний Ромеро.

По информации ESPN, "Реал" уже обратился насчет Ромеро, который выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Аталанты" летом 2021.

Ромеро является ключевым игроком "Тоттенхэма", приняв участие в 33 матчах Премьер-Лиги в минувшем сезоне, и "Реалу" придется крупно потратиться, чтобы заполучить Кристиана.

Добавим, основных успехов в своей карьере Ромеро добился со сборной Аргентины, с которой выиграл ЧМ-2022 в Катаре, а также Кубок Америки.


Метки Реал, Ромеро, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2024 11:00

Количество просмотров Просмотров: 440

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. makeewadim 13.06.2024 11:14 # makeewadim
    Как всегда затупят и не продадут. Ромеро это Дайер, такой же тормоз косячный, только моложе

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: