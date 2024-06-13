У FA есть план по замене для Саутгейта

Исполнительный директор FA Марк Баллингем заявил, что у его организации есть план по замене для главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

На днях Саутгейт признал, что с высокой вероятностью покинет свой пост, если не сможет выиграть Евро-2024 этим летом. Также пресса сообщала, что FA не контактировала с другими кандидатами и хочет заключить новый контракт с Гаретом.



Однако Баллингем уверяет, что уход Саутгейта — если он случится — не застанет Ассоциацию врасплох.



"Я видел некоторые вопросы о том, если ли у нас план. У любой организации есть план по замене для своих лучших сотрудников, и мы не являемся исключением из этого".



"План по замене обычно предусматривает краткосрочное решение и полноценный процесс поисков замены с созданием пула кандидатов. У нас есть это для всех наших ведущих сотрудников", — цитирует Баллингема Sky Sports.