Скоулз одобряет решение "Юнайтед" оставить Тен Хага
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз одобрил решение "красных дьяволов" оставить своего главного тренера Эрика Тен Хага.
Во вторник вечером стало известно, что "Юнайтед" все-таки решил не увольнять Тен Хага, который за два своих сезона в клубе выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги.
Скоулз рад, что "Юнайтед" не придется начинать все заново при новом главном тренере, однако Пол чувствует, что после восьмого места в минувшем сезоне Премьер-Лиги Тен Хаг и его игроки находятся в долгу перед фанатами "дьяволов".
"Приятно проснуться с такими новостями, хотя после выезда к "Пэлас" это ощущалось, как конец..."
"Нужны большие улучшения, но, по крайней мере, мы обеспечим некоторую последовательность, и нам не придется ждать, пока новый режим освоится".
"Фанаты обеспечили ему (Тен Хагу) и игрокам невероятную поддержку, и они заслуживают большего в следующем сезоне", — написал Скоулз в социальных сетях.
13.06.2024 09:00
Просмотров: 395
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: