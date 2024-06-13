"Челси" может предложить Галлахеру новый контракт

"Челси" рассматривает возможность отказаться от продажи Конора Галлахера и предложить своему полузащитнику новый контракт.

В данный момент от действующего контракта Галлахера остается только один год, а переговоры Конора с "Челси" о продлении сотрудничества уже несколько месяцев находятся в тупике.



Ранее в июне стало известно, что "Астон Вилла" уже обратилась к "Челси" насчет покупки 24-летнего игрока сборной Англии, интерес к которому также сохраняет "Тоттенхэм".



Как сообщает The Guardian, "Челси" оценивает Галлахера минимум в 50 миллионов фунтов, но решение выставить Конора на продажу все еще может быть пересмотрено.



Галлахер проявил себя как ключевой игрок и лидер "Челси" в минувшем сезоне, поэтому "синие" подумывают вернуться за стол переговоров для обсуждения нового контракта. Открыт к этому и сам Конор, который счастлив на "Стэмфорд Бридж".



Галлахеру настолько хорошо в "Челси", что Конор даже готов остаться в родном клубе на заключитеьлный год по своему контракту, нежели уходить куда-либо этим летом.