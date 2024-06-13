"Юнайтед" предложит Тен Хагу продлить контракт до 2027 года
"Манчестер Юнайтед" собирается предложить своему главному тренеру Эрику Тен Хагу продлить контракт на два года.
По итогам состоявшейся в минувший вторник встречи руководство "Юнайтед" приняло решение не увольнять Тен Хага.
А поскольку Тен Хаг находится на пороге заключительных 12 месяцев по своему действующему контракту, логичным образом встает вопрос о продлении сотрудничества.
По информации The Telegraph, Тен Хаг расстроен, что на принятие этого решения потребовалось так много времени, но Эрик хочет продолжить свою работу и уже дал согласие обсудить новую сделку.
Поэтому ожидается, что вскоре "Юнайтед" предложит 54-летнему голландцу продлить их отношения до июня 2027.
13.06.2024 07:00
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