"Юнайтед" предложит Тен Хагу продлить контракт до 2027 года

Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" собирается предложить своему главному тренеру Эрику Тен Хагу продлить контракт на два года.

По итогам состоявшейся в минувший вторник встречи руководство "Юнайтед" приняло решение не увольнять Тен Хага.

А поскольку Тен Хаг находится на пороге заключительных 12 месяцев по своему действующему контракту, логичным образом встает вопрос о продлении сотрудничества.

По информации The Telegraph, Тен Хаг расстроен, что на принятие этого решения потребовалось так много времени, но Эрик хочет продолжить свою работу и уже дал согласие обсудить новую сделку.

Поэтому ожидается, что вскоре "Юнайтед" предложит 54-летнему голландцу продлить их отношения до июня 2027.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2024 07:00

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