Светская хроника за четверг

Светская хроника "Ювентус" готов вступить в борьбу за Джейдона Санчо. Алиссон не перейдет в "Аль-Наср". Маттео Гендузи может вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Помимо нападающего, "Манчестер Юнайтед" также хочет купить центрального защитника и центрального полузащитника этим летом. (The Independent)

"Ювентус" будет готов побороться за вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо в случае продажи Федерико Кьезы. (Daily Mail)

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет продать полузащитника Матеуша Нунеша уже после одного сезона. (TEAMtalk)

"Бавария" остается в контакте с защитником "Челси" Леви Колуиллом. (Sky Sport Germany)

Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас отверг интерес "Барселоны". (Daily Mirror)

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон отказался перейти в саудовский "Аль-Наср". (Football Insider)

В ближайшие дни "Ливерпуль" сделает предложение о покупке полузащитника "Бенфики" Жоау Невеша. (Correio da Manha)

"Вулверхэмптон" установил цену в 60 миллионов фунтов за своего вингера Педру Нету. (Daily Mail)

Клубы Премьер-Лиги интересуются полузащитником Юссуфом Фофана, который, вероятно, покинет "Монако" этим летом. ПСЖ вступать в борьбу за игрока не собирается. (Fabrizio Romano)

"Милан" едва ли сможет позволить себе защитника Мэтти Кэша, которого "Астон Вилла" оценивает в 30 млн. фунтов. (The Athletic)

Агент полузащитника "Виллы" Дугласа Луиса вступил в контакт со спортивным директором "Барселоны" Деку. (Sport)

"Вилла" начала переговоры о покупке полузащитника "Марселя" Маттео Гендузи. (Football Insider)

"Вилла" договорилась о досрочном прекращении контракта с полузащитником Филиппе Коутиньо. (Fabrizio Romano)

Нападающий "Ювентуса" Матиас Суле вызывает интерес у "Вест Хэма". (Fabrizio Romano)

Защитник "Тоттенхэма" Джед Спенс договаривается о переходе в "Дженоа" на правах аренды с последующим выкупом. (Football Insider)

Другое

"Лестер" рассматривает главного тренера "Вест Бромвича" Карлоса Корберана в качестве альтернативы Грэму Поттеру. (The Telegraph)

Спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт, которого хочет заполучить "Юнайтед", провел встречу с "Вулверхэмптоном" через несколько недель, как "сороки" отправили его в оплачиваемый отпуск. (i Sport)

Финансовая группа A-Cap из США стала серьезным претендентом на покупку "Эвертона". (The Telegraph)

Несмотря на вылет в Лигу Один, "Бирмингем" поднял стоимость VIP-билетов на свои домашние матчи на 60 с лишним процентов. (Daily Mirror)

Сборная Англии отменила правило для персонала и игроков насчет посещения сауны и турецкой парной исключительно в голом виде. Теперь для этого нужны купальные трусы. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2024 06:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 13.06.2024 07:51 # quavo
    100 пусть кидают италопидоры + бремера

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  2. mata-hazard 13.06.2024 07:25 # mata-hazard
    В Швейцарии теперь привилегиями беженцев смогут пользоваться не все пострадавшие от войны украинцы, пишет Neue Z&#252;rcher Zeitung.

    Теперь только выходцы с оккупированных территорий или регионов с активными боевыми действиями могут претендовать на статус временной защиты.

    Также есть вероятность, что страна может отозвать статус защиты украинцев, если их последнее место жительства на родине было в регионах, «которые находятся под контролем Украины и там не ведутся боевые действия».

    Львовские и Франковские беженцы - что с лицом?

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  3. closer 13.06.2024 07:04 # closer
    Походу из за последней новости и хотят гения Саутгейта в МЮ

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