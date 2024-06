Светская хроника за четверг

"Ювентус" готов вступить в борьбу за Джейдона Санчо. Алиссон не перейдет в "Аль-Наср". Маттео Гендузи может вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Помимо нападающего, "Манчестер Юнайтед" также хочет купить центрального защитника и центрального полузащитника этим летом. (The Independent)



"Ювентус" будет готов побороться за вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо в случае продажи Федерико Кьезы. (Daily Mail)



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет продать полузащитника Матеуша Нунеша уже после одного сезона. (TEAMtalk)



"Бавария" остается в контакте с защитником "Челси" Леви Колуиллом. (Sky Sport Germany)



Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас отверг интерес "Барселоны". (Daily Mirror)



Голкипер "Ливерпуля" Алиссон отказался перейти в саудовский "Аль-Наср". (Football Insider)



В ближайшие дни "Ливерпуль" сделает предложение о покупке полузащитника "Бенфики" Жоау Невеша. (Correio da Manha)



"Вулверхэмптон" установил цену в 60 миллионов фунтов за своего вингера Педру Нету. (Daily Mail)



Клубы Премьер-Лиги интересуются полузащитником Юссуфом Фофана, который, вероятно, покинет "Монако" этим летом. ПСЖ вступать в борьбу за игрока не собирается. (Fabrizio Romano)



"Милан" едва ли сможет позволить себе защитника Мэтти Кэша, которого "Астон Вилла" оценивает в 30 млн. фунтов. (The Athletic)



Агент полузащитника "Виллы" Дугласа Луиса вступил в контакт со спортивным директором "Барселоны" Деку. (Sport)



"Вилла" начала переговоры о покупке полузащитника "Марселя" Маттео Гендузи. (Football Insider)



"Вилла" договорилась о досрочном прекращении контракта с полузащитником Филиппе Коутиньо. (Fabrizio Romano)



Нападающий "Ювентуса" Матиас Суле вызывает интерес у "Вест Хэма". (Fabrizio Romano)



Защитник "Тоттенхэма" Джед Спенс договаривается о переходе в "Дженоа" на правах аренды с последующим выкупом. (Football Insider)



Другое



"Лестер" рассматривает главного тренера "Вест Бромвича" Карлоса Корберана в качестве альтернативы Грэму Поттеру. (The Telegraph)



Спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт, которого хочет заполучить "Юнайтед", провел встречу с "Вулверхэмптоном" через несколько недель, как "сороки" отправили его в оплачиваемый отпуск. (i Sport)



Финансовая группа A-Cap из США стала серьезным претендентом на покупку "Эвертона". (The Telegraph)



Несмотря на вылет в Лигу Один, "Бирмингем" поднял стоимость VIP-билетов на свои домашние матчи на 60 с лишним процентов. (Daily Mirror)



Сборная Англии отменила правило для персонала и игроков насчет посещения сауны и турецкой парной исключительно в голом виде. Теперь для этого нужны купальные трусы. (The Sun)