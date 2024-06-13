"Лестер" продолжает переговоры с Поттером

"Лестер" продолжает переговоры с бывшим главным тренером "Челси" и "Брайтона" Грэмом Поттером, надеясь заманить того на "Кинг Пауэр".

"Лестер" определил Поттера своей целью номер один после того, как Энцо Мареска, выигравший с "лисами" титул Чемпионшипа, откликнулся на предложение "Челси".



По информации The Telegraph, Поттер провел детальные переговоры с "Лестером", и на предстоящей неделе этот процесс продолжится.



Поттер находится без работы более года — со своего увольнения из "Челси" в апреле 2023. С тех пор Грэм отклонил ряд предложений, включая "Аякс".



Поттер находится под впечатлением от подбора игроков и инфраструктуры "Лестера", но все еще не уверен насчет этой работы. "Лисы" испытывают серьезные финансовые проблемы и, вероятно, не избегут снятия очков в следующем сезоне Премьер-Лиги.



Если Поттер согласится на работу в "Лестере", то не только не сможет должным образом укрепить состав, но и, вероятно, будет вынужден кого-нибудь продать.