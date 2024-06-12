"Юнайтед" вел переговоры с Марку Силвой

Марку Силва Перед тем, как оставить Эрика Тен Хага, "Манчестер Юнайтед" вел переговоры с главным тренером "Фулхэма" Марку Силвой.

Накануне стало известно, что после анализа сезона 2023/24 руководство "Юнайтед" приняло решение не увольнять Тен Хага.

Перед этим "Юнайтед" успел переговорить с рядом кандидатов на замену Тен Хагу, включая Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Кирана Маккенну, Томаса Франка и Роберто Де Дзерби.

Имя Силвы прежде не упоминалось в этом списке, однако Daily Mail может подтвердить, что "Юнайтед" вел секретные переговоры с 46-летним португальцем.

В 2022 году Силва вывел "Фулхэм" в Премьер-Лигу, после чего помог "дачникам" утвердиться в качестве середняка элитного дивизиона. Марку также связывают с работой в "Ноттингем Форест", чей нынешний наставник Нуну Эшпириту Санту, по слухам, имеет несколько предложений из Европы.


Метки Манчестер Юнайтед, Силва, тренеры, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2024 23:00

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