"Фулхэм" отклонил и второе предложение "Баварии" по Палинье

"Фулхэм" отклонил и улучшенное предложение "Баварии" о покупке полузащитника Жоау Палиньи.

Не сумев заполучить Палинью прошлым летом, после назначения Венсана Компани на должность главного тренера "Бавария" возобновила свой интерес к Жоау.



На прошлой неделе "Фулхэм" отказался продать Палинью в "Баварию" за 30 миллионов фунтов. Вторая попытка гранда Бундеслиги также оказалась неудачной, сообщает Sky Sports.



Размер второго предложения "Баварии" не уточняется, но если бы оно было принято, Палинья стал бы вторым самым дорогим опорником в возрасте 28+ лет. В данный момент таковым является Фабиньо, проданный "Ливерпулем" в "Аль-Иттихад" за 40 млн. фунтов прошлым летом.



"Фулхэм" находится в комфортной ситуации, потому что контракт Палиньи истекает только в 2028 году и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Источник добавляет, что интерес к Палинье также сохраняют "Манчестер Юнайтед" и "Барселона", но последняя едва ли сможет позволить себе трансфер игрока сборной Португалии.