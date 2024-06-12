"Вулверхэмптон" приобрел Родригу Гомеша

"Вулверхэмптон" объявил о приобретении вингера "Браги" Родригу Гомеша за 12.7 млн. фунтов.

Пройдя медобследование накануне, сегодня Гомеш заключил с "Вулверхэмптоном" контракт до 2029 года с опцией продления на 12 месяцев.



20-летний португалец стал уже вторым новичком "волков" этим летом после полузащитника Томми Дойла, чья аренда из "Манчестер Сити" была увенчана выкупом.



Гомеш, также способный сыграть вингбека, является продуктом академии "Браги", но прошлый сезон провел в аренде в "Эшториле", где сыграл 36 матчей, забив девять голов и отдав восемь результативных передач.



"Родригу великолепно провел прошлый сезон, поиграв на многих различных позициях, и ему только 20 лет. Учитывая наше положение как клуба, он является приобретением идеального типа для нас. Он молод и обладает потенциалом", — сообщил главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил.