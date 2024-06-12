Лопетеги хочет воссоединиться с Килменом в "Вест Хэме"

Защитник "Вулверхэмптона" Макс Килмен стал трансферной целью для нового главного тренера "Вест Хэма" Хулена Лопетеги.

Как сообщает Daily Mail, Лопетеги является большим поклонником Килмена, который сыграл в 22 из 23 матчах "Вулверхэмптона" в прошлом сезоне Премьер-Лиги при Хулене.



С недавних пор Лопетеги возглавляет "Вест Хэм", и Хулен хочет, чтобы его новый клуб попытался заполучить оцениваемого в 45 миллионов фунтов англичанина.



Однако склонить "Вулверхэмптон" к сделке будет непросто. "Волки" не находятся под давлением правил финансового фейр-плей, а сам Килмен имеет еще четыре года по контракту.



"Вест Хэм" собирается приобрести сразу двух центральных защитников этим летом, к чему Лопетеги подталкивают расставание с Анджело Огбонной, склонность к травмам Курта Зума и неопределенность с будущим Найефа Агерда.