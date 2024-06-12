Эдерсон отреагировал на слухи насчет "Ливерпуля"

Полузащитник "Аталанты" и сборной Бразилии Эдерсон отреагировал на слухи, связывающие его с переходом в "Ливерпуль".

Согласно слухам, Эдерсон является трансферной целью для нового главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота.



Однако сам Эдерсон в данный момент сосредоточен на выступлении за сборную Бразилии на Кубке Америки. 24-летний полузащитник доверяет "Аталанте" принять решение.



"Я счастлив в "Аталанте", и сейчас мой фокус на сборной Бразилии. Мне нравится Италия, но также мне интересна Премьер-Лига".



"Мой уход будет возможен только в том случае, если "Аталанта" получит предложение и затем... Это их решение, это зависит от "Аталанты", — сообщил Эдерсон Diario AS.