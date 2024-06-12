"Милан" обсуждает покупку Мэтти Кэша

"Милан" вступил в переговоры о покупке правого защитника "Астон Виллы" Мэтти Кэша.

Кэш выступает за "Виллу" с 2020 года, в минувшем сезоне сыграв 29 матчей в Премьер-Лиге. Мэтти помог команде Унаи Эмери пробиться в Лигу Чемпионов, но в заявку сборной Польши на Евро-2024 не попал, не успев вовремя восстановиться после травмы икроножной мышцы.



У 26-летнего Кэша остается еще три года по контракту, однако "Вилла" готова отпустить Мэтти в это трансферное окно, если "Милан" выложит 20 миллионов фунтов, на которые рассчитывают в Бирмингеме.



Готовность "Виллы" отпустить Кэша связана с давлением правил финансового фейр-плей — в идеале бирмингемцы хотели бы заключить сделку до 30 июня, сообщает talkSPORT.