"Тоттенхэм" подтвердил расставание с Ндомбеле
"Тоттенхэм" официально объявил о досрочном прекращении контракта полузащитника Танги Ндомбеле с 30 июня.
Ндомбеле до сих пор остается самым дорогим приобретением в истории "Тоттенхэма", будучи купленным у "Лиона" за 65 миллионов фунтов пять лет назад.
Правда, за "Тоттенхэм" Ндомбеле не играет с января 2022, с тех пор успев побывать в "Наполи" и "Галатасарае" на правах аренды.
Всего 27-летний француз сыграл 91 матч за "Тоттенхэм" во всех соревнованиях, забив 10 голов.
Контракт Ндомбеле с зарплатой в 120,000 фунтов в неделю должен был истечь только следующим летом, однако игрок и клуб договорились прекратить сотрудничество досрочно.
Это позволит "Тоттенхэму" облегчить свою зарплатную ведомость, а Ндомбеле, став свободным агентом, сможет отправиться, куда пожелает.
12.06.2024 17:00
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