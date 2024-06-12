"Тоттенхэм" подтвердил расставание с Ндомбеле

"Тоттенхэм" официально объявил о досрочном прекращении контракта полузащитника Танги Ндомбеле с 30 июня.

Ндомбеле до сих пор остается самым дорогим приобретением в истории "Тоттенхэма", будучи купленным у "Лиона" за 65 миллионов фунтов пять лет назад.



Правда, за "Тоттенхэм" Ндомбеле не играет с января 2022, с тех пор успев побывать в "Наполи" и "Галатасарае" на правах аренды.



Всего 27-летний француз сыграл 91 матч за "Тоттенхэм" во всех соревнованиях, забив 10 голов.



Контракт Ндомбеле с зарплатой в 120,000 фунтов в неделю должен был истечь только следующим летом, однако игрок и клуб договорились прекратить сотрудничество досрочно.



Это позволит "Тоттенхэму" облегчить свою зарплатную ведомость, а Ндомбеле, став свободным агентом, сможет отправиться, куда пожелает.