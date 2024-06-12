"Фулхэм" хочет купить двух центральных защитников
"Фулхэм" планирует подписать минимум двух центральных защитников этим летом, одной из своих целей рассматривая Тедена Менги из "Лутона".
Ранее в июне "Фулхэм" понес ощутимую потерю, проводив в "Челси" свободным агентом лидера своей обороны Тосина Адарабиойо.
При этом Тим Рим направляется в "Шарлотт" из МЛС, что оставляет команду Марку Силвы только с Иссой Диопом и Калвином Бэсси в центре обороны.
Поэтому "Фулхэм" собирается укрепить проблемную зону сразу двумя новичками, сообщает Evening Standard.
На радаре у "дачников" находится Менги, который прошлым летом разорвал отношения с родным "Манчестер Юнайтед" и отправился в "Лутон", за который сыграл 30 матчей в Премьер-Лиге.
Несмотря на то, что "Лутон" не избежал вылета в Чемпионшип, 22-летний англичанин, которого также сватают в "Кристал Пэлас", заслужил высокие оценки своей игрой в минувшем сезоне.
12.06.2024 16:00
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