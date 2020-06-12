"Юнайтед" обсуждает продажу Гринвуда в "Ювентус"

"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с "Ювентусом" о переходе нападающего Мейсона Гринвуда в итальянский клуб.

"Ювентус" является одним из нескольких европейских клубов, которые обратили свой взор на Гринвуда после успешного сезона Мейсона в "Хетафе" на правах аренды из "Юнайтед".



Продажа Гринвуда этим летом является наиболее предпочтительным вариантом для "Юнайтед", который установил за 22-летнего нападающего цену в 50 миллионов фунтов.



По информации talkSPORT, "Юнайтед" и "Ювентус" уже вступили в переговоры, а Sky in Italy и вовсе утверждает, что Гринвуд дал добро на переезд в Турин.



За сезон в "Хетафе" Гринвуд забил 10 голов и отдал шесть результативных передач, вернув свою карьеру на рельсы после скандала с изнасилованием и избиением своей девушки.