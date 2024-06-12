Компани хочет купить Гомеса в "Баварию"

Новоиспеченный главный тренер "Баварии" Венсан Компани хочет приобрести защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса.

Прямо сейчас 27-летний Гомес вместе со сборной Англии готовится к стартовому матчу на Евро-2024 против Сербии в ближайшее воскресенье.



Возвращение в сборную стало наградой для Гомеса за отличный сезон, в течение которого он сыграл 51 матч за "Ливерпуль". Джо помогал своему клубу в качестве центрального защитника, крайнего защитника и даже опорника.



Своей игрой, сообщает Daily Mirror, Гомес также произвел впечатление на Компани, который с недавних пор тренирует "Баварию".



Однако "Баварии" будет крайне непросто переманить Гомеса, который счастлив в "Ливерпуле" и рассматривается новым наставником "красных" Арне Слотом ключевым членом команды. Контракт Джо истекает только в 2027 году.