Компани хочет купить Гомеса в "Баварию"
Новоиспеченный главный тренер "Баварии" Венсан Компани хочет приобрести защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса.
Прямо сейчас 27-летний Гомес вместе со сборной Англии готовится к стартовому матчу на Евро-2024 против Сербии в ближайшее воскресенье.
Возвращение в сборную стало наградой для Гомеса за отличный сезон, в течение которого он сыграл 51 матч за "Ливерпуль". Джо помогал своему клубу в качестве центрального защитника, крайнего защитника и даже опорника.
Своей игрой, сообщает Daily Mirror, Гомес также произвел впечатление на Компани, который с недавних пор тренирует "Баварию".
Однако "Баварии" будет крайне непросто переманить Гомеса, который счастлив в "Ливерпуле" и рассматривается новым наставником "красных" Арне Слотом ключевым членом команды. Контракт Джо истекает только в 2027 году.
12.06.2024 14:00
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Будет как Тухель всякое говно в Баварию тянуть.
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