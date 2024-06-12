Стоунс пропустил тренировку англичан в среду

Джон Стоунс Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс пропустил тренировку сборной Англии в среду из-за болезни.

Прилетев в Германию для выступления на Евро-2024 в понедельник, накануне сборная Англии провела открытую тренировку, участие в которой приняли все 26 игроков из заявки.

Однако сегодня англичане понесли первую потерю. К счастью, отсутствие 30-летнего Стоунса связано не с его недавними проблемами с лодыжкой, а лишь с плохим самочувствием, уточняет Sky Sports.

Остальные 25 игроков тренировались в обычном режиме, продолжая подготовку к стартовому для англичан матчу на турнире против Сербии в ближайшее воскресенье.


Метки Евро-2024, Манчестер Сити, сборная Англии, Стоунс

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2024 13:00

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