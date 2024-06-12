Ван дер Ваарт: "Гравенберх обладает потенциалом игрока мирового уровня"

Экс-звезда "Тоттенхэма" и сборной Голландии Рафаэль Ван дер Ваарт считает, что полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх обладает потенциалом игрока мирового уровня.

22-летний Гравенберх не слишком убедительно отыграл свой дебютный сезон за "Ливерпуль" после перехода из "Баварии" за 40 миллионов фунтов и только на днях был вынужден опровергать слухи о том, что не чувствует себя счастливым в Англии.



Однако приход Арне Слота, своего соотечественника, на должность главного тренера "Ливерпуля" определенно дает Гравенберху повод для оптимизма, и Ван дер Ваарт убежден, что Райан способен стать большим игроком для "красных".



"Если "Бавария" и "Ливерпуль" хотят тебя, тогда ты просто берешь и переходишь. Он действительно обладает потенциалом, чтобы стать игроком мирового уровня. Если ты переходишь из "Аякса" в "Баварию" и затем в "Ливерпуль", но при этом много не играешь, тогда лучше выбрать клуб, где ты просто будешь получать много минут. У него этого нет".



"Но в сыгранных им матчах вы могли видеть, что он является действительно классным полузащитником. Думаю, он так хорош. Его потенциал невероятен", — сообщил Ван де Ваарт Sportskeeda.