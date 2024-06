Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" готов поспорить с "Баварией" за Жоау Палинью. "Челси" может вернуть Доминика Соланке. Фернандо Торрес получил новую тренерскую работу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" не собирается платить 70 миллионов фунтов, в которые "Эвертон" оценивает своего защитника Джаррада Брантуэйта. (talkSPORT)



"Ювентус" сохраняет интерес к вингеру "Юнайтед" Джейдону Санчо. (Daily Mail)



Помимо "Баварии", в полузащитнике "Фулхэма" Жоау Палинье также заинтересованы "Юнайтед" и "Барселона". (Sky Sports)



"Ливерпуль" сохраняет интерес к нападающему Родриго, которого "Реал" отпустит только за 127 млн. фунтов. (Sport)



"Челси" может задуматься о возвращении нападающего "Борнмута" Доминика Соланке. (The Telegraph)



"Астон Вилла" оценивает в 35-40 млн. фунтов своего нападающего Джона Дурана, которого хочет "Челси". (Fabrizio Romano)



"Челси" согласовал покупку Дурана за 42.5 млн. фунтов. (En La Jugada RCN)



"Ювентус" уверен в приобретении полузащитника "Виллы" Дугласа Луиса. (talkSPORT)



Оцениваемый в 15 млн. фунтов нападающий "Штутгарта" Силас Катомпа Мвумпа стал целью для "Фулхэма". (HITC)



Другое



32-летний полузащитник "Брайтона" Паскаль Гросс обсуждает со своим клубом новый контракт. (The Athletic)



Защитник "Челси" Ян Матсен был дополнительно вызван в сборную Голландии на Евро-2024 после травмы Френки Де Йонга. (Daily Mail)



Премьер-Лига потратила 30 млн. фунтов на судебные тяжбы со своими клубами. (The Times)



В сезоне 2023/24 второй английский дивизион установил рекорд посещаемости за более чем 130 лет, что собирается эта статистика. (BBC)



Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Атлетико" Фернандо Торрес возглавил вторую команду "Атлетико", выступающую в третьем испанском дивизионе. (BBC)



Бывший защитник "Арсенала" Лоран Косьелни был назначен спортивным директором "Лорьяна". (FC Lorient)



Экс-защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако уехал выступать в Грузию. (Goal)



Трое фанатов "Валенсии" были приговорены к восьми месяцам тюрьмы за то, что оскорбили на расовой почве нападающего "Реала" Винисиуса в матче Ла Лиги в мае 2023. Это первый приговор такого рода в Испании. (Sky Sports)