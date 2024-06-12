Светская хроника за четверг

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" готов поспорить с "Баварией" за Жоау Палинью. "Челси" может вернуть Доминика Соланке. Фернандо Торрес получил новую тренерскую работу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" не собирается платить 70 миллионов фунтов, в которые "Эвертон" оценивает своего защитника Джаррада Брантуэйта. (talkSPORT)

"Ювентус" сохраняет интерес к вингеру "Юнайтед" Джейдону Санчо. (Daily Mail)

Помимо "Баварии", в полузащитнике "Фулхэма" Жоау Палинье также заинтересованы "Юнайтед" и "Барселона". (Sky Sports)

"Ливерпуль" сохраняет интерес к нападающему Родриго, которого "Реал" отпустит только за 127 млн. фунтов. (Sport)

"Челси" может задуматься о возвращении нападающего "Борнмута" Доминика Соланке. (The Telegraph)

"Астон Вилла" оценивает в 35-40 млн. фунтов своего нападающего Джона Дурана, которого хочет "Челси". (Fabrizio Romano)

"Челси" согласовал покупку Дурана за 42.5 млн. фунтов. (En La Jugada RCN)

"Ювентус" уверен в приобретении полузащитника "Виллы" Дугласа Луиса. (talkSPORT)

Оцениваемый в 15 млн. фунтов нападающий "Штутгарта" Силас Катомпа Мвумпа стал целью для "Фулхэма". (HITC)

Другое

32-летний полузащитник "Брайтона" Паскаль Гросс обсуждает со своим клубом новый контракт. (The Athletic)

Защитник "Челси" Ян Матсен был дополнительно вызван в сборную Голландии на Евро-2024 после травмы Френки Де Йонга. (Daily Mail)

Премьер-Лига потратила 30 млн. фунтов на судебные тяжбы со своими клубами. (The Times)

В сезоне 2023/24 второй английский дивизион установил рекорд посещаемости за более чем 130 лет, что собирается эта статистика. (BBC)

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Атлетико" Фернандо Торрес возглавил вторую команду "Атлетико", выступающую в третьем испанском дивизионе. (BBC)

Бывший защитник "Арсенала" Лоран Косьелни был назначен спортивным директором "Лорьяна". (FC Lorient)

Экс-защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако уехал выступать в Грузию. (Goal)

Трое фанатов "Валенсии" были приговорены к восьми месяцам тюрьмы за то, что оскорбили на расовой почве нападающего "Реала" Винисиуса в матче Ла Лиги в мае 2023. Это первый приговор такого рода в Испании. (Sky Sports)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2024 11:00

Количество просмотров Просмотров: 316

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Последние комментарии:




  1. suddenly 12.06.2024 11:15 # suddenly
    "Астон Вилла" оценивает в 35-40 млн. фунтов своего нападающего Джона Дурана, которого хочет "Челси". (Fabrizio Romano)

    "Челси" согласовал покупку Дурана за 42.5 млн. фунтов. (En La Jugada RCN)

    (ответить)

  2. gameboy 12.06.2024 11:13 # gameboy
    Всех Россиян с праздником!

    (ответить)

  3. getafe 12.06.2024 11:06 # getafe
    Смартфон скоро можно будет зарядить за минуту

    Едва ли не каждый день мир технологий меняется, делая привычные нам гаджеты все удобнее.

    В Университете Колорадо (США) рассказали о новаторском проекте по замене традиционных аккумуляторных батарей в гаджетах суперконденсаторами. Благодаря открытию сфера потребительских электронных аппаратов может кардинально измениться.

    По словам специалистов, суперконденсаторы позволят полностью заряжать смартфоны всего за минуту, а для электромобилей хватит лишь десяти минут.
    Преимущества суперконденсаторов перед аккумуляторами явны: они характеризуются коэффициентом полезного действия 99 %, что на 9 % больше, чем у аккумуляторов.

    Вдобавок суперконденсаторы выдерживают большее количество циклов зарядки сравнительно с традиционными батареями, широко используемыми сегодня.

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  4. vasant-balan 12.06.2024 11:01 # vasant-balan
    Просыпается, Россия, просыпается!

    Обойдут пусть тебя все невзгоды,
    В мире станешь гарантом свободы.
    Вкруг тебя все сплотятся народы,
    И слагать о тебе будут оды.
    Велика ты, Россия – держава!
    За дела тебе почесть и слава
    В мир несёшь ты свободу и право,
    Все народы кричат тебе браво!


    С праздником, братья славяне!

    (ответить)

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