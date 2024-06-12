Светская хроника за четверг
"Манчестер Юнайтед" готов поспорить с "Баварией" за Жоау Палинью. "Челси" может вернуть Доминика Соланке. Фернандо Торрес получил новую тренерскую работу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
"Манчестер Юнайтед" не собирается платить 70 миллионов фунтов, в которые "Эвертон" оценивает своего защитника Джаррада Брантуэйта. (talkSPORT)
"Ювентус" сохраняет интерес к вингеру "Юнайтед" Джейдону Санчо. (Daily Mail)
Помимо "Баварии", в полузащитнике "Фулхэма" Жоау Палинье также заинтересованы "Юнайтед" и "Барселона". (Sky Sports)
"Ливерпуль" сохраняет интерес к нападающему Родриго, которого "Реал" отпустит только за 127 млн. фунтов. (Sport)
"Челси" может задуматься о возвращении нападающего "Борнмута" Доминика Соланке. (The Telegraph)
"Астон Вилла" оценивает в 35-40 млн. фунтов своего нападающего Джона Дурана, которого хочет "Челси". (Fabrizio Romano)
"Челси" согласовал покупку Дурана за 42.5 млн. фунтов. (En La Jugada RCN)
"Ювентус" уверен в приобретении полузащитника "Виллы" Дугласа Луиса. (talkSPORT)
Оцениваемый в 15 млн. фунтов нападающий "Штутгарта" Силас Катомпа Мвумпа стал целью для "Фулхэма". (HITC)
Другое
32-летний полузащитник "Брайтона" Паскаль Гросс обсуждает со своим клубом новый контракт. (The Athletic)
Защитник "Челси" Ян Матсен был дополнительно вызван в сборную Голландии на Евро-2024 после травмы Френки Де Йонга. (Daily Mail)
Премьер-Лига потратила 30 млн. фунтов на судебные тяжбы со своими клубами. (The Times)
В сезоне 2023/24 второй английский дивизион установил рекорд посещаемости за более чем 130 лет, что собирается эта статистика. (BBC)
Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Атлетико" Фернандо Торрес возглавил вторую команду "Атлетико", выступающую в третьем испанском дивизионе. (BBC)
Бывший защитник "Арсенала" Лоран Косьелни был назначен спортивным директором "Лорьяна". (FC Lorient)
Экс-защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако уехал выступать в Грузию. (Goal)
Трое фанатов "Валенсии" были приговорены к восьми месяцам тюрьмы за то, что оскорбили на расовой почве нападающего "Реала" Винисиуса в матче Ла Лиги в мае 2023. Это первый приговор такого рода в Испании. (Sky Sports)
12.06.2024 11:00
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"Астон Вилла" оценивает в 35-40 млн. фунтов своего нападающего Джона Дурана, которого хочет "Челси". (Fabrizio Romano)
"Челси" согласовал покупку Дурана за 42.5 млн. фунтов. (En La Jugada RCN)
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Всех Россиян с праздником!
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Смартфон скоро можно будет зарядить за минуту
Едва ли не каждый день мир технологий меняется, делая привычные нам гаджеты все удобнее.
В Университете Колорадо (США) рассказали о новаторском проекте по замене традиционных аккумуляторных батарей в гаджетах суперконденсаторами. Благодаря открытию сфера потребительских электронных аппаратов может кардинально измениться.
По словам специалистов, суперконденсаторы позволят полностью заряжать смартфоны всего за минуту, а для электромобилей хватит лишь десяти минут.
Преимущества суперконденсаторов перед аккумуляторами явны: они характеризуются коэффициентом полезного действия 99 %, что на 9 % больше, чем у аккумуляторов.
Вдобавок суперконденсаторы выдерживают большее количество циклов зарядки сравнительно с традиционными батареями, широко используемыми сегодня.
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Просыпается, Россия, просыпается!
Обойдут пусть тебя все невзгоды,
В мире станешь гарантом свободы.
Вкруг тебя все сплотятся народы,
И слагать о тебе будут оды.
Велика ты, Россия – держава!
За дела тебе почесть и слава
В мир несёшь ты свободу и право,
Все народы кричат тебе браво!
С праздником, братья славяне!
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