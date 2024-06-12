Чемпионшип оказался популярнее, чем Бундеслига, Ла Лига и Серия А
Чемпионшип, второй английский дивизион, оказался популярнее среди зрителей, чем немецкая Бундеслига, испанская Ла Лига и итальянская Серия А.
В сезоне 2023/24 матчи Чемпионшипа посетили более 12 миллионов зрителей — и это на 22% больше, чем в предыдущей кампании.
На своих стадионах Чемпионшип собрал рекордную аудиторию за более чем 130 лет, в течение которых подсчитывается данная статистика, сообщает BBC.
Таким образом, Чемпионшип стал второй самой посещаемой лигой в Европе — после, разумеется, английской Премьер-Лиги.
А если учитывать матчи плей-офф, то суммарно Футбольная Лига продала почти 22 миллиона билетов в сезоне 2023/24 — на Чемпионшип, Лигу Один и Лигу Два.
Добавим, финал плей-офф Чемпионшипа между "Лидсом" и "Саутгемптоном" на "Уэмбли" посетило больше зрителей (85,862), чем финал Кубка Англии между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" здесь же днем ранее (84,814).
12.06.2024 10:00
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Последние комментарии:
Вот это разъëб
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KPACUBO
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местные фанаты погоду делают, по сути такая же наркомания как бундеслига и сериал.
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