Чемпионшип оказался популярнее, чем Бундеслига, Ла Лига и Серия А

Трофей Чемпионшипа Чемпионшип, второй английский дивизион, оказался популярнее среди зрителей, чем немецкая Бундеслига, испанская Ла Лига и итальянская Серия А.

В сезоне 2023/24 матчи Чемпионшипа посетили более 12 миллионов зрителей — и это на 22% больше, чем в предыдущей кампании.

На своих стадионах Чемпионшип собрал рекордную аудиторию за более чем 130 лет, в течение которых подсчитывается данная статистика, сообщает BBC.

Таким образом, Чемпионшип стал второй самой посещаемой лигой в Европе — после, разумеется, английской Премьер-Лиги.

А если учитывать матчи плей-офф, то суммарно Футбольная Лига продала почти 22 миллиона билетов в сезоне 2023/24 — на Чемпионшип, Лигу Один и Лигу Два.

Добавим, финал плей-офф Чемпионшипа между "Лидсом" и "Саутгемптоном" на "Уэмбли" посетило больше зрителей (85,862), чем финал Кубка Англии между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" здесь же днем ранее (84,814).


Метки болельщики, Футбольная Лига, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2024 10:00

Количество просмотров Просмотров: 880

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  1. liverbro 12.06.2024 11:00 # liverbro
    Вот это разъ&#235;б

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  2. b84 12.06.2024 10:56 # b84
    KPACUBO

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  3. alexomck 12.06.2024 10:06 # alexomck
    местные фанаты погоду делают, по сути такая же наркомания как бундеслига и сериал.

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