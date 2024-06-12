Кроос: "Беллингем умеет справляться с давлением"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос уверен, что Джуд Беллингем справится с возлагаемым на него давлением в преддверии старта сборной Англии на Евро-2024.

За плечами у 20-летнего Беллингема блестящий сезон в "Реале", с которым он выиграл Ла Лигу и Лигу Чемпионов.



Беллингем считается одной из главных надежд английской сборной на Евро-2024, и 34-летний Кроос уверен, что Джуд не подведет.



"Я провел год с Джудом, и мне пришлось спросить, сколько ему лет на самом деле. Ему 20, но — особенно за пределами поля — он ощущается гораздо более зрелым".



"То, что на него возлагают такие большие надежды в Англии, говорит само за себя. В "Реале", в свои первые недели, он исполнял столь определяющую роль за нас. Я не чувствовал, что у него есть какие-либо проблемы, пока его важность для команды росла".



"Это парень, который умеет справляться с давлением. Ему всего 20 лет, но он является такой личность, что без проблем выдерживает давление", — цитирует Крооса BBC.