Совладелец "Астон Виллы" раскритиковал правила ФФП

Унаи Эмери и Нассеф Савирис Совладелец "Астон Виллы" Нассеф Савирис обрушился с критикой на правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Как известно, "Вилла" — один из нескольких в Премьер-Лиге клубов, которые нуждаются в продажах игроков до 30 июня, чтобы избежать снятия очков в следующем сезоне.

Савирис считает, что эти правила играют на руку сложившейся элите и заставляют клубы искать прибыль, которую можно отобразить только на бумаге.

"В действительности некоторые из этих правил больше обернулись укреплением "статуса-кво", нежели созданием повышенной мобильности и подвижности в спорте".

"Эти правила не имеют смысла и не являются хорошей вещью для футбола".

"Управление спортивной командой стало больше похоже на работу казначея или бухгалтера вместо того, чтобы заботиться о потребностях твоей команды".

"Здесь важнее создавать бумажную прибыль, а не реальную прибыль. Это стало финансовой игрой, а не спортивной игрой", — сообщил Савирис The Financial Times.


Метки Астон Вилла, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2024 08:00

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