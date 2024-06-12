Совладелец "Астон Виллы" раскритиковал правила ФФП
Совладелец "Астон Виллы" Нассеф Савирис обрушился с критикой на правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
Как известно, "Вилла" — один из нескольких в Премьер-Лиге клубов, которые нуждаются в продажах игроков до 30 июня, чтобы избежать снятия очков в следующем сезоне.
Савирис считает, что эти правила играют на руку сложившейся элите и заставляют клубы искать прибыль, которую можно отобразить только на бумаге.
"В действительности некоторые из этих правил больше обернулись укреплением "статуса-кво", нежели созданием повышенной мобильности и подвижности в спорте".
"Эти правила не имеют смысла и не являются хорошей вещью для футбола".
"Управление спортивной командой стало больше похоже на работу казначея или бухгалтера вместо того, чтобы заботиться о потребностях твоей команды".
"Здесь важнее создавать бумажную прибыль, а не реальную прибыль. Это стало финансовой игрой, а не спортивной игрой", — сообщил Савирис The Financial Times.
12.06.2024 08:00
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