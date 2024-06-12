Совладелец "Астон Виллы" раскритиковал правила ФФП

Совладелец "Астон Виллы" Нассеф Савирис обрушился с критикой на правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Как известно, "Вилла" — один из нескольких в Премьер-Лиге клубов, которые нуждаются в продажах игроков до 30 июня, чтобы избежать снятия очков в следующем сезоне.



Савирис считает, что эти правила играют на руку сложившейся элите и заставляют клубы искать прибыль, которую можно отобразить только на бумаге.



"В действительности некоторые из этих правил больше обернулись укреплением "статуса-кво", нежели созданием повышенной мобильности и подвижности в спорте".



"Эти правила не имеют смысла и не являются хорошей вещью для футбола".



"Управление спортивной командой стало больше похоже на работу казначея или бухгалтера вместо того, чтобы заботиться о потребностях твоей команды".



"Здесь важнее создавать бумажную прибыль, а не реальную прибыль. Это стало финансовой игрой, а не спортивной игрой", — сообщил Савирис The Financial Times.