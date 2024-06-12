Колуилл не покинет "Челси" этим летом

"Челси" не хочет продавать Леви Колуилла этим летом, а сам защитник счастлив на "Стэмфорд Бридж" и не помышляет о смене клуба.

Ранее на текущей неделе издание Sky Sport Germany сообщило, что "Бавария" готова приобрести Колуилла, даже если подпишет Джонатанта Та из "Байера".



Evening Standard подтверждает, что "Бавария" имеет давний интерес к Колуиллу, но ожидается, что 21-летний англичанин останется в родном "Челси".



Колуилл расстроен тем, что не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024, и Леви намерен наверстать упущенное в следующем сезоне, выступая за "Челси".



Колуилл прекрасно себя чувствует в "Челси" и предвкушает совместную работу с новым главным тренером "синих" Энцо Мареской, поэтому "Бавария" может забыть об этом трансфере.